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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sakatlığı açıklandı

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sakatlığı açıklandı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı'mızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Lucas Torreira Galatasaray Hull City Kocaeli Spor Haberler

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