Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın sakatlığı açıklandı

Galatasaray Kulübü, dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.