Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın sakatlığı açıklandı
Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray Kulübü, dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Spor