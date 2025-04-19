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Galatasaraylı James Palmer Jr. Haftanın Oyuncusu Seçildi

Galatasaraylı James Palmer Jr. Haftanın Oyuncusu Seçildi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oyuncusu James Palmer Jr., çeyrek finaldeki başarılı performansıyla haftanın oyuncusu unvanını kazandı. Takımının ERA Nymburk'u 90-74 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselmesinde etkili oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) haftanın oyuncusu Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu James Palmer Jr. seçildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu çeyrek final ikinci maçının ardından haftanın oyuncusu da belli oldu. Daha önce son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) olan Galatasaraylı basketbolcu James Palmer Jr., bu haftanın da oyuncusu seçildi.

Galatasaray, çeyrek finalde ERA Nymburk'u evinde 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynayarak, 27 verimlilik puanı aldı.

28 yaşındaki basketbolcu, taraftar oylamasında La Laguna Tenerife'den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja'dan Kendrick Perry ve Nanterre 92'den William Howard'ı geride bırakarak oyların %79'unu aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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