Galatasaraylı İşadamı Murathan Meserretçioğlu: Başkanımız Söz Verdiyse Yapar

Galatasaraylı işadamı Murathan Meserretçioğlu, takımda işlerin yolunda gittiğini ve başkanın verdiği sözleri tuttuğunu söyledi. Transferlerin takım içindeki motivasyonu artırdığını belirten Meserretçioğlu, Galatasaray'ın başarılarıyla Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti. Ayrıca, transferlerde yaşanan gerginliklere de değinen Meserretçioğlu, kulüplerin marka değerlerine zarar verdiğini söyledi.

Galatasaraylı İşadamı Murathan Meserretçioğlu, takımda işlerin yolunda gittiğini söyleyerek, "Başkanımız Dursun Özbek ve yönetimimiz geçen yıl tüm camiadan söz aldı ve karşılığında tüm camiaya söz verdi. Tüm sözlerini de tuttu. Bu sene aynı şekilde devam ediyoruz. Galatasaray başkanı söz verdiyse yapar" dedi.

Galatasaray'da son transferleri yorumlayan işadamı Murathan Meserretçioğlu, geçen sezon kulüp içinde gerçekleşen kenetlenmenin bu yıl da aynı şekilde devam eder görünümde olduğunu söyleyerek, "Yapılan transferler, takım içindeki motivasyon ve kulüpteki birliktelik gelecek başarıların adım sesleri olarak görüyoruz" dedi.

Avrupa şampiyonlukları ile zaferler elde eden Galatasaray'ın Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Meserretçioğlu, "Galatasaray, daha büyük başarılara gidecek yol planı doğrultusunda çalışıyor ve yatırımlarını tamamen bu yönde yapıyor. Tüm adımları destekliyor, olumlu buluyor ve gereken ne ise desteğimizi ortaya koyuyoruz. Bu geçen sene böyle oldu ve başarılar geldi. Bu yıl da aynı şekilde Galatasaray camiası birliktelikle yola devam ediyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek ve yönetimimiz geçen yıl tüm camiadan söz aldı ve karşılığında tüm camiaya söz verdi. Tüm sözlerini de tuttu. Bu sene aynı şekilde devam ediyoruz. Galatasaray Başkanı söz verdiyse yapar! ve herkes şahit; yapıyor! Transferler konusunda da yapıldı, yapılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Transferlerdeki rekabet sebebiyle yaşanan gerginlikleri de değerlendiren Meserretçioğlu, "Bu tür açıklamalara gerçekten gülüyoruz. Tabii ki rekabet olsun, rekabet başarıyı getirir. Ancak sahada futbolla, tribünde taraftarla, birliktelikle, kenetlenmeyle özetle başarılarla rekabet edebilmeleri gerek. Bir şekilde yetkilenmiş şahısların verdikleri olmayacak beyanatlarla, kulüpleri adına seviyeyi kot 2 kot 3'lere düşürmesi aslında kendi marka değerlerine, kendi camialarına zarar veriyor. Bence bu açıklamaları yapanlar bu sorumluluklarının farkında dahi değiller. Bizim kaybedecek pek vaktimiz yok" diye konuştu. - İSTANBUL