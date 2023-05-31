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Galatasaraylı Gomis'ten Türkçe Bayram Mesajı

Galatasaraylı Gomis'ten Türkçe Bayram Mesajı

Spor Haberleri

Galatasaray futbolcusu Bafétimbi Gomis, takım otobüsüne gittiği sırada Türkçe olarak 'İyi Bayramlar' dedi. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray futbolcusu Bafétimbi Gomis, takım otobüsüne gittiği sırada Türkçe olarak "İyi Bayramlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Mke Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Futbolcusu Bafétimbi Gomis MKE Ankaragücü maçı sonrası takım otobüsüne binerken gazetecilere Türkçe "İyi Bayramlar" diyerek gülümsetti. O anlar ise İHA kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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