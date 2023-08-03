Galatasaraylı genç basketbolcu Ege Tan Yıldızoğlu ABD'ye transfer oldu

Geçen sezon Galatasaray Nef forması giyen genç oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu, eğitimine ve basketbol kariyerine ABD'de devam edecek. 19 yaşındaki oyuncu, Pasifik Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken, Pacific Tigers takımında basketbol kariyerine devam edecek. Geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta forma giyen Ege Tan, ortalama 15.16 dakika süre alarak 5,88 sayı üretti. Ayrıca, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın FIBA Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.