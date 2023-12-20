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Galatasaraylı futbolcuların golleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aday gösterildi

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Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Mateus Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi golü adayları arasında gösterildi. Aktürkoğlu'nun Manchester United maçındaki golü ve Tete'nin Kopenhag maçındaki golü adaylar arasında yer aldı.

Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Mateus Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grup aşamasının en iyi golü adayları arasında gösterildi.

UEFA'nın yaptığı duyuruda sezonun en iyi golleri arasında sarı-kırmızılıların sahasında Manchester United ile oynadığı maçta forvet oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3 yapan; Brezilyalı kanat forvet Mateus Tete'nin ise iç sahada yapılan Kopenhag karşılaşmasında skoru 2-2'ye getiren golü yer aldı.

Diğer adaylar ise şöyle:

"Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Braga'dan Armindo Tue Bruma, Newcastle United'dan Joelinton Cassio, Manchester City'den Erling Haaland, Manchester United'dan Bruno Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ile Young Boys'tan Meschack Elia."

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek futbolseverlerin oy kullanabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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