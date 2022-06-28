Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor