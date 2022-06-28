Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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