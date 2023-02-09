Galatasaraylı futbolcular, kulübün depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına katıldı Spor Haberleri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Galatasaray Kulübünün başlattığı yardım çalışmalarına sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Juan Mata, Emin Bayram ve Yunus Akgün'ün yanı sıra yeni transfer Nicolo... "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Galatasaray Kulübünün başlattığı yardım çalışmalarına sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Juan Mata, Emin Bayram ve Yunus Akgün'ün yanı sıra yeni transfer Nicolo Zaniolo da katıldı. Nef Stadı'nda yer alan otoparkta gönüllü çalışanlarla bir araya gelen sarı-kırmızılı oyuncular, yardım kolilerinin toplanmasına eşlik ederek çalışmalara destek verdi. Yardım toplanma bölgesine eşi ile birlikte gelen Sergio Oliveira ayrıca kendi hazırladığı yardım kolilerini getirdi. Kaynak: AA / Spor Sergio Oliveira Galatasaray Yunus Akgün Akdeniz Spor Haberler

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