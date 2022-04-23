Galatasaraylı futbolcular, idmanda çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden çocuklara armağanlar verdi. Bu arada Katalanlar'ın bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcão Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."

Demirören Haber Ajansı / Spor