Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira ameliyat edildi

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, sağ göğüs kası kopması nedeniyle ameliyat oldu. Kulüp, Oliveira'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın sağ göğüs kası kopması nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, göğüs kası kopması nedeniyle ameliyat oldu. Sarı-kırmızı kulüp, Oliveira'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Sérgio Oliveira, bugün sağ göğüs kası (pectoralis major) kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL