Galatasaraylı Futbolcu Sacha Boey Taraftarlara 3'lü Çektirdi

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetinin ardından futbolcular tribünlere giderek taraftarlarla beraber kutlama yaptı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular daha sonra tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla beraber kutladı. Müsabakada başarılı performans sergileyen Fransız futbolcu Sacha Boey ayrıca taraftarların isteği kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL