Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz Trafik Kazası Geçirdi

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek için yola çıktığı sırada Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yılmaz ve diğer sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yılmaz, durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu ve herkese teşekkür etti.

Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kaza nedeniyle kendisini arayan herkese teşekkür eden milli futbolcu, "Bugün sabah saatlerinde yaşadığımız trafik kazası dolayısıyla mesaj atan ve arayan herkese teşekkür ederim. Çok şükür iyiyiz. Karşı tarafın sağlık durumu da şükürler olsun iyi. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu, sağlıklı bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.