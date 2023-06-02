Galatasaraylı Futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın Antrenman Öncesi Açıklamaları Canlı Yayınlanıyor
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Galatasaraylı futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA FEED 2'den canlı yayınlamaktayız.
Galatasaraylı futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA FEED 2'den canlı yayınlamaktayız.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor