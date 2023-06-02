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Galatasaraylı Futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın Antrenman Öncesi Açıklamaları Canlı Yayınlanıyor

Galatasaraylı Futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın Antrenman Öncesi Açıklamaları Canlı Yayınlanıyor

Spor Haberleri

Galatasaraylı futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA FEED 2'den canlı yayınlamaktayız.

Galatasaraylı futbolcu Abdulkerim Bardakcı'nın antrenman öncesindeki açıklamalarını DHA FEED 2'den canlı yayınlamaktayız.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

DHA Spor Haberler

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