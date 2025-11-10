Haberler

Galatasaraylı Eren Elmalı'dan Bahis Açıklaması

Güncelleme:
Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında adının geçmesinin sebebini açıkladı. 5 yıl önce kendi takımı dışında yapılan bir bahis işlemi nedeniyle isminin bu davada yer aldığını belirten Elmalı, bahis oynamadığını ve futbolun etik ilkelerine daima bağlı kaldığını vurguladı.

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, yaklaşık 5 yıl önce kendi takımı dışında yapılan bir bahis işlemi nedeniyle adının bu soruşturmada yer aldığını belirtti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından açıklama yayımlayan 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu dosyada adımın yer almasının nedeni yaklaşık 5 yıl önce kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

