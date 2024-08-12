Galatasaraylı Davinson Sanchez'in sağlık durumu açıklandı

Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Snchez'in tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL