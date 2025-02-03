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Galatasaraylı Berat Yılmaz İskenderunspor'da Kendini Geliştirecek

Galatasaraylı Berat Yılmaz İskenderunspor'da Kendini Geliştirecek
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Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki Berat Yılmaz, sezon sonuna kadar İskenderunspor'a kiralandı. Hem takımına katkıda bulunmayı hem de profesyonel futbolda kendini geliştirmeyi hedefliyor. İskenderunspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda ve ligdeki hedefleri hakkında bilgi verdi.

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra bonservisi sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan Berat Yılmaz, çok sayıda maça çıkıp kendini geliştirmeyi hedefliyor.

İskenderun ekibin yeni orta saha oyuncusu Berat, kulüp tesislerinde AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Berat, altyapısında yetiştiği sarı-kırmızılı takımda çok şey öğrendiğini ifade ederek "Galatasaray altyapısında yetişen her sporcu gibi benim de amacım gelecekte A takımda süre bulmak, oynamak. Sonrasında yurt dışı hedeflerim var." dedi.

İskenderunspor'da başarılı işlere imza atacağına inandığını dile getiren 19 yaşındaki genç futbolcu, "İskenderunspor'daki hedeflerim çok sayıda maç oynayıp kendimi geliştirmek, takımımla Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak ve ligde play-off'lara kalmak." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında 5 Şubat'ta sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maça hazırlandıklarını anlatan Berat, şöyle devam etti:

"Koşan ve mücadeleci bir oyuncu olduğum için takıma çok şey katabileceğimi düşünüyorum. Burada takım arkadaşlarımla hemen kaynaştık. İnşallah iyi futbol oynayıp iyi yerlere geleceğiz. Biraz heyecanım var, buraları ilk defa görüyorum. Her maçın çok kıymetli olduğu duygusunu ilk defa yaşıyorum."

Berat, kendini İtalya Seri A takımlarından Milan'da forma giyen Tijjani Reijnders'e benzettiğini ve başarılı futbolcuları izleyerek yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kulübü Başkanı Bolat:

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, Berat'ı kadroya katarak önemli bir transfere imza attıklarını söyledi.

Berat Yılmaz'ın başarıyı İskenderun'da yakalayacağını düşündüğünü dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük oyuncu. Yaşına bakmayın, gelişimi çok iyi. Galatasaray oyuncuyu bize özellikle vermek istedi çünkü biz Metehan Baltacı'yı buradan çıkarıp onlara verdik. İlerideki maçlarda çok büyük yetenek olduğu görülecektir. Bence 2-3 sene sonra Galatasaray'da direkt oynayacak ve Avrupa'ya da gidecek bir oyuncu."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
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