Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ilk golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin vuruşunda savunmadan seken topu alan Barış Alper, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 2-1 yaptı.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Barış Alper daha önce Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye maçında da gol atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL