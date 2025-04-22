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Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi
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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 5-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Bu, Buruk'un sarı-kırmızılı takımla ulaştığı ilk kupa finali.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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