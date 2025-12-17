Haberler

Galatasaray'ın kupadaki konuğu RAMS Başakşehir

Galatasaray'ın kupadaki konuğu RAMS Başakşehir
Güncelleme:
Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, bu sezon kupada grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İki takım, Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez rakip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından Türkiye Kupası'nda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Son Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, bu sezon kupadaki macerasına gruplardan başlayacak.

Türkiye Kupası'nda 4. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, Galatasaray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşırken, Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Okan Buruk ile Nuri Şahin 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

Osimhen, Jakobs ve Lemina, Afrika Uluslar Kupası'nda gitti

Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.

Galatasaray kupayı 19 kez kazandı

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 19 kez bu kupayı müzesine götürdü. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
