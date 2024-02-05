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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor maçına hazır

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonunda Abdülkerim Bardakcı'nın saha çalışmalarına başladığı bildirildi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Bandırmaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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