Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'a hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Bandırmaspor'u konuk edecek.

ABDULKERİM BARDAKCI VE HAKIM ZIYECH'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

İki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı'nın saha çalışmalarına başladığı bildirildi.

Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Hakim Ziyech'in ise 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlandığı açıklandı.