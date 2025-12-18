Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, A Grubu ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kupa macerasına galibiyetle başladı. Sar-kırmızılı ekip, sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor