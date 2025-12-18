Haberler

Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, A Grubu ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek kupa macerasına galibiyetle başladı. Sar-kırmızılı ekip, sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına Başakşehir galibiyetiyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sar-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Aslan, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.

Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump, marihuananın bir alanda kullanımına izin verdi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
title