Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun ilk haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor