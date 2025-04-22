Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 yenerek finale çıkmayı başaran Galatasaray, tarihinde 24. kez finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u eleyen Galatasaray, kupada 24. kez finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve finale yükseldi.
Aslan, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale yükseldi. Cimbom son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupaya uzanan taraf oldu.
Galatasaray ayrıca 18 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak yer alıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor