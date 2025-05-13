Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Trabzonspor ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.

Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu sezonki 3. randevu

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.

Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Son 7 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.

Kalede Günay formaya daha yakın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edebilir.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta da kaleyi Günay'a verdi. Okan Buruk'un final maçında da 33 yaşındaki file bekçisini görevlendirmesi bekleniyor.

Beş sezondur kupaya hasret

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor.

Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor.

Hedef çifte kupa

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'a karşı yarın sezonun ilk kupasını almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, 35. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, hem yarınki final maçını kazanmak hem de Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkarmak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.

İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, yarın şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.

Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.