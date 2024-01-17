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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na hazır

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Galatasaray, Ümraniyespor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu maçı için antrenmanlarını tamamladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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