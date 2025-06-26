Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımı'nda Değişiklik: Milos Sakovic ile Yollar Ayrıldı

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Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımı, 6 yıl sonra şampiyonluğa taşınan başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdı. Kulüp, Sakovic'e emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımı'nda başantrenör Milos Sakovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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