Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 36. dakikada Eren Elmalı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Alper Akarsu, deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Opoku, Cardoso
Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Jakobs, Sane, Osimhen
Gol: Dk. 36 Eren Elmalı ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 45 Sara ( Galatasaray ), Dk. 45 Cardoso (Zecorner Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Zecorner Kayserispor- Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
27. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farla auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, Galatarasay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.