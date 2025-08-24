Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 1-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 36. dakikada Eren Elmalı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Alper Akarsu, deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Opoku, Cardoso

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Jakobs, Sane, Osimhen

Gol: Dk. 36 Eren Elmalı ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 45 Sara ( Galatasaray ), Dk. 45 Cardoso (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Zecorner Kayserispor- Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, Galatarasay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.