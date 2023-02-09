Galatasaray, Zaniolo'yu açıkladı

Galatasaray, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek. Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.