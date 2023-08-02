Galatasaray - Zalgiris Vilnius Maçını 41 Bin 505 Seyirci İzledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasında oynanan karşılaşmayı 41 bin 505 seyirci tribünden takip etti. Galatasaray evinde Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasında oynanan karşılaşmayı 41 bin 505 seyirci tribünden takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Zalgiris Vilnius ile karşılaştı ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Zalgiris mücadelesinde tribünleri doldurdu. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 41 bin 505 taraftar izledi. - İSTANBUL