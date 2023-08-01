Galatasaray, Zalgiris Vilnius maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius ile sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Günay Güvenç ve sakatlığı devam eden Lucas Torreira da takımla çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius ile sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların bu akşam yaptığı idmanda yeni transfer Günay Güvenç ve sakatlığı devam eden Lucas Torreira da takımla çalıştı. - İSTANBUL