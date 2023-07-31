Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak.