Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor