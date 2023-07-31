Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title