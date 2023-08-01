Galatasaray-Zalgiris maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacakları maçı kazanarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Rams Park'ta yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yanı sıra stoper Abdülkerim Bardakcı katıldı.

İlk maçtan 2-2 beraberlikle döndüklerini hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray'ın yeniden bulunması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Sezon başındayız. Şampiyonluktan sonra çok kısa bir ara verdikten sonra yeniden başladık. Oyuncularımızın hem fiziksel hem de psikolojik adaptasyon süreci var. İlk maçta bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşadık. İlk maçtaki ortam, sentetik saha oyunumuzu olumsuz etkilese de ikinci maç için avantajlı bir skorla döndük. Şu andaki tek hedefimiz bu turu geçmek." diye konuştu.

Kadroya yeni katılan oyuncular olduğunu belirten Buruk, "Genel olarak Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı ve performansı var. Yeniden seyircimizle buluşacağız. Onların isteklerini biliyoruz. Puan yarışında Türkiye'nin Avrupa'da takımların göstereceği performansa ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu anlamda çok fazla gerekçe var. Takım olarak hazırız. Yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz." ifadelerin kullandı.

"İlk karşılaşmada yüzde 100 hazır değildik"

Buruk, santrfor bölgesindeki alternatifleri Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'nun durumuyla ilgili, "Halil ilk maçta süre aldı. Aramıza geç katılan oyunculardan biri. Bakambu da yüzde 60-70'lerinde. Biraz zamana ihtiyacı var. İkisi de yarın kadroda olacak. Yarın tam değerlendirmeyi yapacağız." dedi.

Zalgiris ile yaptıkları ilk maçta birçok pozisyon verdiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle devam etti:

"Hem psikolojik hem de fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmadığımız maçlardan biriydi. Stadın atmosferi, sahanın durumu farklıydı. Zaman zaman yaptığımız hatalar oldu. İlk müsabakada rakibimize pozisyon ve gol şansı verdik ama yarınki maçta bunu yapmayacağız. Kalitemiz, gireceğimiz pozisyonlar ve atacağımız gollerle oyuna damga vurmak istiyoruz."

Sakatlığı nedeniyle ilk Zalgiris maçında forma giyemeyen Lucas Torreira'nın durumunu değerlendiren 49 yaşındaki teknik adam, "Torreira, bugün antrenmanda kendisini deneyecek. Ona göre düşüncelerimize bakacağız. Uzun zamandır antrenman yapmadı. Doğrudan takıma girmesi zor ama durumunu göreceğiz. Savunmanın yükünü çekmek önemli. Takım savunasında stoperlerin önündeki orta saha oyuncularının paylaşımı iyi yapması gerek. Torreira bunu çok iyi yapıyor. Berkan da oynadığı zaman bunu doğru bir şekilde yaptı. Yarın da rakibin hızlı hücumlarını önlemek için bir oyuncumuzun savunma önünde alacağı pozisyon çok önemli olacak." diye konuştu.

"Transferleri veya bundan sonraki durumu düşünmüyorum"

Okan Buruk, şu anda tek odağının yarınki karşılaşma olduğunu söyledi.

Transferleri ve gelen, giden futbolcuları düşünmediğini aktaran Buruk, "Şu anda sadece yarın yapacağımız Şampiyonlar Ligi eleme maçına odaklanmış durumdayım. Onun dışında transferleri veya bundan sonraki durumu düşünmüyorum. Şu anda sadece sahaya, maça ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanmamız gerek. Gelenler, gidenler olacaktır ama tek düşüncemiz yarınki maçı kazanarak sonraki tura hazır bir şekilde gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ayrılacağı iddia edilen stoper Victor Nelsson'un durumuyla ilgili, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Kadromuzda bir değişiklik yapmayı planlamıyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Victor da bunlardan biri. O da kalmak istediğini söyledi. Herhangi bir problem yok." şeklinde görüş belirtti.

"Geçen seneden hem kadro hem de moral olarak daha iyiyiz"

Okan Buruk, takım olarak geçen sezon göreve geldikleri günlere göre daha iyi durumda olduklarını belirtti.

Hazır bir kadroları olduğuna değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Geçen sezona göre daha iyi durumdayız. İlk başladığımızdaki oyuncu sayısıyla şimdiki sayı çok farklı. Aramıza geç katılan oyuncular var. Bakambu, Zaha, Icardi aramıza geç katıldı. Onların hazırlanması gerekecek. Şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Onun dışında her şeye hazırız. Genel olarak geçen seneden hem kadro hem de moral olarak daha iyiyiz. Yarınki maç da bizi daha da yukarı çekecek. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sezon kalitelerini gösterdiler. Yarın da bu kaliteye ihtiyacımız olacak."

"Bu sezon işim çok zor"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, bu sezon hem yabancı oyuncu kuralı hem de 3 kulvarda mücadele edecekleri için tüm oyunculara görev düşeceğini dile getirdi.

Kaliteli bir kadro olduğu için rotasyon yaparken zorlanacağından bahseden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla maç var. Bu sezon 20 takımlı bir Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası var. Geniş bir kadromuz var. Bütün mevkilerde rotasyon yapacağız. Türk kuralına insanların ve oyuncularımın takılmaması gerek. Çok fazla maç var ve bunları paylaşacağız. Geçen sezon sadece lig olduğu için büyük oranda belli kadro ile oynasak da bu sezon farklı olacak. Bu sezon işim çok zor. Bu kadar önemli oyuncuların olduğu bir kadroyu yönetmek kolay değil. Antrenmanlarda bile zorlanıyoruz. Özellikle Süper Lig'de 21 kişilik kadro yaparken zorlanacağız. Ancak elinizde oyuncu olması, olmamasından daha iyi. Bundan dolayı güzel bir zorluk. Önemli olan burada Galatasaray'ın başarısı. Hep birlikte bu yükü paylaşacağız. Galatasaray'ın başarısındaki en büyük etken oynayan veya oynamayan oyuncuların verdiği katkı. Bütün oyuncularımızın hazır olması gerek. Karakter olarak da iyi oyunculara sahibiz. Bu da işimi kolaylaştırıyor."

Abdülkerim: "Gruplara kalmaya odaklandık"

Abdülkerim Bardakcı ise hedeflerinin elemeleri geçerek gruplara kalmak olduğunu dile getirdi.

İlk maçın kendileri açısından şanssız geçtiğini anlatan Abdülkerim, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sahanın suni çim olması alışık olmadığımız bir zemindi. Ancak her koşulda kazanmamız gerekirdi. Şu an ikinci maçı rahat bir şekilde kazanarak hedeflediğimiz gruplara kalmaya odaklandık." diye konuştu.

Tecrübeli savunmacı, yeni transfer sol bek Angelino ile ilgili, "Angelino çok kaliteli bir futbolcu ve insan. Bu sezon birlikte çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacaktır. Benim için de iyi olacak. Kaç yaşında olursa olsun bir futbolcu ne kadar iyi futbolcularla oynarsa kendisini geliştirebilir. Bize bu sezon çok faydası olacak." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı, hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu belirterek, "Çok güzel duygular yaşıyorum. Geçen sezon ilk geldiğimde zorluklar yaşadım ama üstesinden geldim. İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. İnşallah Allah Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı nasip eder. En büyük hedeflerimden biri de buydu."şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, adı Galatasaray ile anılan İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ile ilgili, "Ramos benim idolüm. Bu haberleri okumak çok farklı bir duygu ama şu anda Nelsson ile çok iyi gidiyoruz, iyi anlaşıyoruz, iyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu bozmayı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.