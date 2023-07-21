Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi kadro bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde Zalgiris maçı için kadro bildirdi. Yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da listede yer aldı.

Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı. Sarı-kırmızılıların listesinde yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da yer aldı.

Galatasaray, 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz - İSTANBUL