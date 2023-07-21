Galatasaray, Zalgiris maçı için UEFA'ya kadrosunu bildirdi
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, yeni transferleri Angelino ve Halil Dervişoğlu da dahil olmak üzere 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Angelino ve Halil Dervişoğlu 25 kişilik kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle: "Muslera, Berk Balaban, Ahmet Şen, Dubois, Angelino, Ross, Kaan Ayhan, Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Boey, Midtsjö, Berkan Kutlu, Oliveira, Torreira, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Zaniolo."