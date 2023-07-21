Galatasaray, Zalgiris maçı için UEFA'ya kadrosunu bildirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, yeni transferleri Angelino ve Halil Dervişoğlu da dahil olmak üzere 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.