Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023