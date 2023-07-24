Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title