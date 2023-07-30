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Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

Rams Park'ta düzenlenen imza töreninin ardından taraftarlarının önünde Litvanya ekibiyle yapacağı maç öncesinde antrenmana çıkan Galatasaraylı oyuncular, idmanda pas çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Haberler

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