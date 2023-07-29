Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2'ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.15'te Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL