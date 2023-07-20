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Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklara başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından ayak tenisi ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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