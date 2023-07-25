Galatasaray, Zalgiris maçı için Cedric Bakambu'yu kadroya dahil etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu kadrosuna dahil etti. Bakambu, savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna eklendi.