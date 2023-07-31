Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve teknik direktör Okan Buruk tarafından yönetildi.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamlayacak.