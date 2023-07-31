Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve teknik direktör Okan Buruk tarafından yönetildi.