Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda takım taktik çalışması yaptı.