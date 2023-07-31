Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda takım taktik çalışması yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor