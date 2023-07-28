Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha da takımla ilk antrenmanlarına çıktı.