Üye Girişi
Haberler

Galatasaray - Zalgiris Maçı Hakem ve Kadroları

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray ile Litvanya'nın Zalgiris takımı arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, Rams Park Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakemler Willy Delajod, Erwan Finjean ve Cyril Mugnier yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yer alacak. Zalgiris'in ise Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas ve Oyewusi isimleri sahada olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray ile Litvanya'nın Zalgiris takımı ile yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Rams Park

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Muslera Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title