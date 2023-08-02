Galatasaray - Zalgiris Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray ile Litvanya'nın Zalgiris takımı arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, Rams Park Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakemler Willy Delajod, Erwan Finjean ve Cyril Mugnier yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yer alacak. Zalgiris'in ise Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas ve Oyewusi isimleri sahada olacak.