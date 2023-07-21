Galatasaray, Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ve milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil etti.