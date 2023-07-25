Galatasaray, Zalgiris ile golsüz berabere kaldı
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Galatasaray'ın, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Fofana, Oyewusi
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 29 Gorobsov (Zalgiris)
Galatasaray'ın, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.