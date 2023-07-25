Galatasaray, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 64 Antal)
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 73 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)
Goller: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu ( Galatasaray )
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dk. 29 Gorobsov, Dk. 76 Hnid (Zalgiris)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı.
47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0
67. dakikada Oliveira'nın ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.
75. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gertmonas soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil Dervişoğlu, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2
90+1. dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.