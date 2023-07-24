Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile...
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Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor