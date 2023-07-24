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Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile...

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Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Ludogorets - Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ludogorets Spor Haberler

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