Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 önde bitirdi

Stat: Rams Park

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier (Fransa)

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

Gol: Dk. 31 Mertens ( Galatasaray )

Sarı kart: Dk. 5 Bopesu (Zalgiris)

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Zalgiris karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.